Ilary Blasi, la serata al Cirque du Soleil con i figli: ma dov'è Bastian?

Serata in famiglia. Ilary Blasi ha scelto di passare un mercoledì sera diverso insieme ai suoi tre figli, portandoli al circo. Nelle sue stories Instagram, la conduttrice mostra una foto in cui Cristian, Chanel e la piccola Isabel si apprestano ad entrare nel grande tendone per ammirare la magia delle acrobazie del Cirque du soleil.

Il divertimento

Sorridente e spensierata, Ilary pubblica una foto mentre sorride e, alle sue spalle il circo che si esibisce nel pieno dello spettacolo. E poi, ancora, l'ex signora Totti fa vedere ai follower Isabel e due sue amiche che si divertono con i selfie, mostrandosi sorridenti. Ma i fan si chiedono: c'è anche Bastian lì con loro? Al momento nessuna story che mostri la presenza della nuova fiamma di Ilary, ormai ufficiale.

Paparazzati

Solo pochi giorni fa, Bastian e Ilary sono stati ripresi in una dolce passeggiata. Le foto in esclusiva su Chi mostrano la coppia a passeggio per la città mentre tengono mano nella mano la figlia più piccola della conduttrice di Canale Cinque, Isabel, l'ultima nata nel matrimonio con Francesco Totti. Già da qualche giorno si era capito che Bastian avesse iniziato a frequentare la casa di Ilary e i suoi figli, ma ora arriva la conferma con tanto di quadretto familiare felice. La bambina sembra essere infatti sorridente e spensierata mentre si reca al parco all'Eur insieme alla mamma e al suo nuovo compagno che sembra essere molto paziente e affettuoso nei confronti della piccola. Ilary pare quindi aver ritrovato la serenità familiare, anche se con Totti le questioni in sospeso sono ancora molte. In corso è il processo sul Rolex gate, ma pare che i due ex finiranno in tribunale anche per gli accordi sulla separazione e l'affido dei figli, visto che ad oggi non sono ancora riusciti a stabilire un accordo consensuale.