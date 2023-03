Totti furioso con Ilary dopo le foto di Bastian mano nella mano con Isabel: «Non deve dormire a casa mia»

Da una parte Ilary mano nella mano con sua figlia Isabel, da poco 7 anni, che a sua volta dà la mano a Bastian, il fidanzato della mamma. Ecco questa foto in bella vista sulle pagine del settimanale Chi, a Francesco Totti non è proprio andata giù. Quell'intimità sbandierata, quella mano nella mano tra il tedesco Bastian Muller ed Isabel, l'ultima figlia della coppia Totti-Ilary, all'ex-calciatore non è piaciuta per niente. Al punto, che la possibilità (già remota) di un accordo sulla superazione prima dell'udienza in tribunale, a questo punto, sembra irraggiungibile.

Totti furioso

Secondo indiscrezioni Francesco Totti sarebbe piuttosto arrabbiato, e non solo per quelle foto felici scattate all'aperto nei giardini pubblici di Roma, ma per l'idea piuttosto verosimile, che Bastian Muller quando sia di passaggio a Roma, non solo vada a trovare la sua fidanzata nella casa dell'Eur, ma che ci dorma pure.

In casa sua

Di fatto, finché non sarà conclusa la separazione legale, quello resta ancora il tetto coniugale di Totti e Blasi. E sembra che il romanista non gradisca l'idea che Muller dorma in qualche modo nel suo letto, e vorrebbe maggiore discrezione.

Insomma un nuovo tassello nella querelle familiare tra Francesco e Ilary, sempre più distanti, meno concilianti e disposti a venirsi incontro.