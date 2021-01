Grande Fratello Vip, Giulia Salemi in crisi: scoppia a piangere dopo la diretta

Al Grande Fratello Vip per Giulia Salemi è stata una diretta serale piena di emozioni, fra il confronto con Elisabetta Gregoraci e la notizia che la famiglia del fidanzato coinquilino Pierpaolo Pretelli preferisce l’ex di Briatore a lei.

LEGGI ANCHE:

APPROFONDIMENTI FUNERALE RIMANDATO Barbara D'Urso, l'indiscrezione sulla morte di Solange a... SU CANALE 5 Carmen Di Pietro a Pomeriggio 5: «Ho il Covid, è...

Durante la notte Giulia Salemi non ha retto alla pressione ed è scoppiata a piangere. In giardino si confida con Pierpaolo Pretelli, anche lui abbastanza scosso dalla diretta, prima di versare le lacrime: “Il fatto che tu non ti fai condizionare da tutti i messaggi ricevuti – spiega Giulia commossa - e che scegli la tua strada nonostante tutto ti rende onore ai miei occhi ancora di più”. Pierpaolo la conforta e la consola: “Non voglio vederti così. L’importante è quello che penso io di te”.

Il pianto è ripreso nel pomeriggio di oggi, dopo che è passato un aereo sulla Casa che invitava Dyane e Rosalinda a non rovinare la loro amicizia. Giulia si è sentita chiamata in causa e si è sfogata con Stefania Orlando: “Mi sento così perché penso che faccio tanto per alcune persone, ma vengo sempre travisata fuori. Anche l’aereo di prima per Dayane e Rosalinda, non sono certo io quella che vuole dividerle (…) Credo di fare tanto per te, per Tommy, per Rosalinda. Penso di agire per il bene ma perché non vengo compresa?”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA