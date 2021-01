Carmen Di Pietro a Pomeriggio 5: «Ho il Covid, è iniziato con un dolore fortissimo alla gamba...». Barbara d'Urso attonita

Barbara D'Urso , Carmen Di Pietro a Pomeriggio 5: «Ho il Covid, è iniziato con un dolore fortissimo alla gamba...». Oggi, la showgirl è stata ospite in collegamento nel salotto di Canale 5 e ha raccontato la sua battaglia contro il Covid.

Ecco le parole di Carmen Di Pietro: «È iniziato tutto con un mal di gamba. Pensavo al nervo sciatico. Ho fatto il tampone, ma avevo la carica virale talmente alto che non ho dovuto fare neanche il molecolare. Siamo positivi io, mio figlio Alessandro e mia madre di 75 anni. Mia figlia Carmelina è l'unica negativa ed è chiusa in camera. Per andare al bagno passa dal terrazzo».

E conclude: «Sono arrabbiata con me stessa. Ho sempre seguito tutte le disposizioni, ma preso lo stesso il Covid e ho contagiato mia madre e mio figlio».

