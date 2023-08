Grande Fratello, Giampiero Mughini concorrente? E' arrivata la decisione

Il cast del Grande Fratello si sta formando e, nonostante siano molte le voci che circolano, sono in poche le ufficialità dei nuovi protagonisti dell'edizione vip e nip. In partenza dall'11 settembre, Alfonso Signorini aprirà la porta rossa a celebrità e non, pronti a dare il meglio di loro e a farsi conoscere dal grande pubblico.

Il primo concorrente ufficiale è stato annunciato dal conduttore stesso: Alex Schwazer che ha richiesto, tuttavia, di potersi allenare in vista delle gare per la qualifica ai Mondiali.

Andiamo a scoprire il nuovo concorrente ufficiale.

Giampiero Mughini ha deciso di annunciare la sua partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello con una lettera a Dagospia.

«Caro Dago, e siccome succede che a breve parteciperò a una trasmissione televisiva seguita dal grande pubblico, ecco che una mia cara amica mi manda una mail: “Caro Giampiero, ti difenderò sui social”.

Ed è perfettamente affettuosa nel dirmelo, perché è sui social che si combatte la battaglia di Stalingrado che decide del destino massmediatico di ognuno di noi», ha detto il giornalista che non ha nominato direttamente il reality show, ma i fan sono certi che si tratti proprio del Grande Fratello.