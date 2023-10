Giulio Fratini, chi è il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci: età, carriera e curiosità dell'imprenditore toscano

In occasione della nuova puntata di Verissimo, Elisabetta Gregoraci torna nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare la sua vita. Oltre alla carriera e al rapporto con il figlio Nathan Falco avuto da Flavio Briatore, la showgirl calabrese parlerà anche della sua nuova relazione con Giulio Fratini.

Vediamo ora insieme chi è l'imprenditore toscano che ha conquistato il cuore di Elisabetta Gregoraci.

Giulio Fratini, chi è

Conosciuto per essere stato l'ex fidanzato di Roberta Morise e di Raffaella Fico, Giulio Fratini è nato a Firenze nel 1992. Figlio di Sandro Fratini, uno degli imprenditori più importanti d’Italia, noto per essere il proprietario del gruppo Ratti, specializzato nella produzione di tessuti di alta gamma, nel 2020 Giulio è stato inserito da Forbes nella lista degli under 30 di maggior rilievo per quanto riguarda l'imprenditoria.

Dopo la laurea al Politecnico di Milano e un Master al Kings College di Londra, Fratini è diventato il CEO della Holding Belvedere Angelico. Attualmente lavora in diversi settori, che spaziano tra hotel di lusso, abbigliamento e bioenergia.

La relazione con Elisabetta Gregoraci

È stata la stessa Gregoraci a confermare questa estate la sua nuova relazione con Giulio Fratini, raccontando il loro primo incontro in treno: «Mi ha aiutato a scaricare le valigie.

Poi mi ha scritto un bellissimo messaggio nella posta privata di Instagram che, però, si è perso fra i tanti che mi arrivano: non ero riuscita a leggerlo. Per fortuna, dopo due anni ci siamo rivisti. Era destino». Da lì all'ufficializzazione della relazione è passato però un po' di tempo. Poi, però, con l'arrivo dei paparazzi la showgirl ha deciso di rendere pubblica la cosa: «Sono uscite delle nostre foto insieme e non volevo che mio figlio leggesse cose sbagliate: ho parlato di Giulio per evitare che lo facessero altri».