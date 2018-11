Giulia De Lellis e l'ecografia: «Quando penso a qualcosa di bello intendo questo»

di Silvia Natella

Non è un mistero che apiacciano i bambini. L'influencer, nonostante la sua giovanissima età, ha sempre detto di volere una famiglia e sui suoi canali social si diverte a pubblicare foto e video della nipotina Matilde. La bambina avrà presto un fratellino o una sorellina ed è Giulia De Lellis ad annunciarlo ai followers in un post che mostra le immagini dell'accompagnate dalla didascalia«Nuovamente zia».«Quando penso a qualcosa di bello io intendo questo. Nuovamente zia, nuovo amore, nuove sensazioni. La mia piccola resterà per sempre la mia piccola, ma ameremo insieme quest ... Non sappiamo il sesso perché sta con le manine tra le gambe sempre. Maschietto curioso o timida signorina? Comunque sia io ti amo già», scrive la De Lellis. E anche le sue "bimbe" (l'appellativo con cui chiama le sue fan) non potranno restare indifferenti a tanta tenerezza.Nessun colpo di scena, dunque. Giulia De Lellis è semplicemente. Dopo la rottura conil sogno di diventare mamma è stato procrastinato. Concantante di Amici, la storia è appena cominciata. In molti le augurano che questa volta sia per sempre. Per ora la gravidanza è della sorella Veronica, che fa il bis a un anno dalla nascita di Matilde.