Giorgia Soleri, sexy post su Instagram. Ma i fan attaccano: «Certe cose non si possono vedere»

Giorgia Soleri si sta godendo le sue vacanze estive sull'Isola di Stromboli insieme ad alcuni amici e, ogni giorno, pubblica sul proprio profilo Instagram vari contenuti per tenere sempre aggiornati i suoi follower su ciò che fa. Il suo ultimo post descrive un po' questi giorni di relax e ha riscosso moltissimo successo tra i fan che le hanno lasciato migliaia di like e commenti. C'è, però, chi ha avuto da ridire.

Giorgia Soleri è molto attiva sui propri canali social, soprattutto sul proprio profilo Instagram, dove anche poche ore fa, ha pubblicato una nuova serie di foto.

Il primo scatto ritrae Giorgia in primo piano con un bikini super sexy e un paio di occhiali da sole, poi, alcune immagini del paesaggio mozzafiato e, infine, una foto in cui si vedono i peli sotto l'ascella. Proprio questo ha suscitato l'indignazione di alcuni follower che hanno commentato con frasi negative o con un tono di incredulità. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Mamma mia certe cose non si possono vedere», «Nella prima foto seno grande in primo piano, nell'altra peli in vista, tanto a lei non importa ciò che dicono gli altri... tutto come da copione, insomma» oppure ancora «Le sopracciglia in disordine ok, i peli sotto le ascelle va bene, ma se fossi davvero coerente non ti faresti nemmeno i baffi».

Giorgia Soleri, ogni qualvolta, posti qualche nuovo contenuto sui propri profili social viene attaccata dagli hater che sono implacabili. La maggior parte delle volte, però, l'influencer non risponde alle critiche o ai commenti meschini che la vedono protagonista.