Gianluca Vacchi contro le critiche: vestito da donna si fa sculacciare e balla

con un nuovo balletto su Instagram risponde alle critiche che erano piovute sulla sua ultima prodezza via social. Giorni fa infatti Vacchi aveva condiviso un video in cui sculacciava delle ragazze sdraiate sulla sua barca ed ora ne ha postato un altro in cui la situazione si capovolge.Stavolta è l’ereditiero della famiglia di industriali ad entrare in scena danzante, davanti a un gruppo di ragazze vestite da uomo, abbigliato da. Tacchi e costume intero maculato, Vacchi si adagia su una sedia e poi si fa sculacciare dalle sue amiche a turno. Finita la trafila il gruppetto di amici, tra cui Raffalella Zardo, si lancia in un balletto, in cui Gianluca mostra anche il suo lato b.A fianco del post, una didascalia con la Vacchi filosofia: " Nella vita possiamo essere e fare tutto ciò che vogliamo e desideriamo! Sorridi e goditi la vita".