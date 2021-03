Gabry Ponte diventa papà. L'annuncio su Instagram ma rimane il mistero della compagna

Gabry Ponte diventa papà. E’ stato lo stesso deejay e producer a dare la notizia della futura paternità dal suo account Instagram: “Sto per diventare papà! – ha scritto Gabri Ponte sul social - Quante emozioni quest'anno”.

GABRY PONTE, L'ANNUNCIO SOCIAL: "DIVENTERO' PADRE"

Gabry Ponte torna sul social e dopo aver allarmato i follower qualche tempo fa con un post circa un intervento al cuore a cui ha dovuto sottoporsi per una malattia congenita, regala stavolta una bella notizia. Dal suo account Instagram, visibilmente emozionato, ha postato una foto che lo vede con in mano un’ecografia del suo piccolo: “E niente... – ha scritto Gabri Ponte nella didascalia - Sto per diventare papà! Quante emozioni quest'anno”. Complimenti a Gaby Ponte da parte dei fan e amici vip per la lieta notizia, anche se il deejay si è ben guardato dal rivelare il nome della sua compagna e futura mamma.

