Spezzato un tabù: Gabriel Garko esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: ecco la prima fotografia social con Matia

C'è sempre una prima volta. Eccola. Gabriel Garko esce allo scoperto con il nuovo fidanzato e condivide nelle sue Instagram Stories la prima foto social con Matia. L’attore condivide lo scatto privato con l’uomo che gli ha fatto battere nuovamente il cuore. Gabriel e Matia erano già stati paparazzati insieme dal settimanale Nuovo, l’artista però finora aveva mantenuto grande riserbo sull’identità del suo nuovo compagno.

A inizio ottobre, in tv, davanti alle telecamere, Gabriel Garko si era un tantino sbottonato sulla nuova relazione. “Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale. Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto”, aveva detto. E aggiunto: “Lui mi piace veramente tanto”.

