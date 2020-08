Facchinetti furioso contro il vip spilorcio: «Chiedi 20 euro di sconto, fai schifo». Ma non fa il nome

Facchinetti furioso contro il vip spilorcio. Sono personeche chiedono lo sconto, in barba alla loro situazione privilegiata in confronto a chi per mesi è rimasto chiuso in casa senza poter guadagnare: è la denuncia social di Francesco Facchinetti, che nelle sue stories di Instagram parla delle sue vacanze in Costa Smeralda, dicendo di essere «allibito e sconcertato».

Facchinetti si sfoga: «Qui capita spesso di uscire, di andare in qualche locale e di incontrare un sacco di personaggi famosi. Prima ero in un posto con me c'era un personaggio molto ricco e molto famoso, era di fianco al mio tavolo, è arrivato il conto e ha chiesto lo sconto. Ma come ca... fai a chiedere lo sconto in un momento come questo in cui la gente sta fallendo, i ristoranti stanno fallendo e tu che sei ricco e che puoi permettere di pagare e lasciare la mancia chiedi lo sconto? Mi fai schifo!».

«Questo messaggio va a tutti i personaggi famosi che chiedono lo sconto -sottolinea- che vogliono le cose regalate. Pagate! Dovete pagare di più degli altri!». «Odio gli spilorci aridi e taccagni -scrive ancora Facchinetti- Fai il figo e poi chiedi 20 euro di sconto! Una volta chi era ricco pagava per tutti. Ora se sei ricco e famoso non vuoi pagare nulla. Che pena, che disagio».

«Hai lo yacht privato, jet privato, villa con piscina, le carte nere nel portafoglio -prosegue l'ex dj- spendi migliaia di euro di champagne in discoteca e poi chiedi 20 euro di sconto perché sei famoso? La verità è che fai pena! Sei il nulla cosmico». «Non dirò il nome, posso dire che questa persona ha milioni e milioni di fan che gli vogliono bene e che sicuramente non sanno quanto è arido di cuore. Lasciamo che il karma faccia il suo corso», conclude Faccinetti nel video.

