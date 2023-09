Francesco Facchinetti, Fedez e Chiara Ferragni, show al matrimonio vip: finiscono dentro una fontana vestiti

Cosa ci fanno Francesco Facchinetti, Fedez e Chiara Ferragni dentro una fontana? Invitati ad un matrimonio di amici, Eugenio e Cecilia, dove Facchinetti era testimone, hanno dato via ad uno show improvvisato che ha fatto divertire tutti i vip invitati alla cerimonia. A prendere parte al matrimonio diversi personaggi famosi: da Aurora Ramazzotti a Paola Di Benedetto, Federico Rossi, Chiara Biasi, gli Zero Assoluto. Uno, in particolare, ha dato il via allo show.

Aurora Ramazzotti "sconvolta"

Aurora Ramazzotti ha pubblicato nelle sue Instagram stories alcuni momenti della serata. Dal suo sensualissimo abito rosso sino allo spettacolo improvvisato da Francesco Facchinetti.

Protagonista assoluto della cerimonia, il conduttore televisivo figlio di Roby Facchinetti dei Pooh, si è lanciato nella fontana del locale che ospitava i vip per la cena e ha intrattenuto tutti con uno spettacolo alquanto comico, trascinando con sé anche la coppia composta dall'imprenditrice digitale e suo marito Fedez. «Non so a cosa stiamo assistendo esattamente», ha scritto Aurora Ramazzotti immortalando il momento sui social.

I giochi di Fedez

Fedez ha pubblicato altre storie in cui mostra ai suoi amici i suoi "trucchi di magia": il gioco consiste nell'attaccare alla propria fronte una moneta che deve staccarsi sbattendo la testa sul tavolo (in maniera delicata) e senza aiutarsi con le mani.