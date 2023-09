Crosetto, rabbia per le foto al mare con la moglie: «È più bella di me? Sì». Chi è Gaia Saponaro

Non sono andate giù al ministro Guido Crosetto le foto pubblicate dal settimanale Novella2000 che lo ritraggono in compagnia della moglie Gaia Saponaro al mare. Gli scatti mostrano il ministro della Difesa in costume, mentre bacia e abbraccia la donna in spiaggia: immagini che hanno scatenato una valanga di commenti sui social, in molti casi non proprio educati.

Crosetto, le foto al mare con la moglie

Crosetto ha così deciso di twittare a riguardo, esprimendo tutto il proprio dispiacere: «Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy. È successo ad altri e tengo per me la mia rabbia. Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie. Stiamo insieme da 20 anni. Siamo sposati, con 2 figli. È molto più bella di me? Si, vero!».

Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy.

È successo ad altri e tengo per me la mia rabbia.

Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie.

Stiamo insieme da 20 anni.

Siamo sposati, con 2 figli.

È molto più bella di me?

Si, vero! — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) September 6, 2023

Chi è Gaia Saponaro

Guido Crosetto e Gaia Saponaro sono legati dal 2005. Lei, pugliese d'origine, è un'ex pallavolista e lavora a Roma come organizzatrice d'eventi.

Nel 2015 si è laureata in Giurispridenza, nel 2017 ha conseguito un master in Comunicazione d'impresa. Parla fluentemente quattro lingue. Saponaro e Crosetto hanno due figli, di 4 e 5 anni. Il ministro, da una precedente relazione, ha avuto Alessandro, oggi 22enne, studente universitario alla Luiss. Non è la prima volta che il cofondatore di Fratelli d'Italia cade nelle mire degli haters dopo la pubblicazione di una foto della moglie. Era già accaduto nell'estate del 2020, e all'epoca aveva risposto condividendo sui social uno scatto in cui Gaia Saponaro appare in tutta la sua bellezza.

Dieci giorni fa ho pubblicato una foto con mia moglie che ha suscitato in molti commenti sorpresi e sarcastici. Quindi ne condivido una senza di me con alcune informazioni: stiamo insieme da 15 anni, sposati, due figli, è pugliese e benestante. Ha molto humor ed ama l’horror 😂🤣 pic.twitter.com/QdExoL16W6 — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) August 8, 2020

A chi gli faceva notare che «apparentemente non sembrate una copia ben assortita», il ministro rispose a tono: «Si in effetti si perché lei ha due lauree, master, MBA e parla perfettamente 4 lingue mentre io no...».