«Taylor Swift alla finale di Sanremo»: l'incredibile scherzo di Facchinetti e la reazione di Amadeus

Taylor Swift è l'artista del momento: tutti la vogliono, tutti la desiderano. Miss Swift è la persona dell'anno secondo Times e la più richiesta. Il suo The Eras Tour si è aggiudicato il premio come tour con maggiore incasso di sempre e non è ancora giunto al termine! La "blondie" approderà in Italia il 13 e 14 luglio 2024 a San Siro: inutile dire che i biglietti sono sold out, nonostante i prezzi esorbitanti, ma lei può tutto e i suoi swifties farebbero carte false per vederla esibire.

Tra i fan della Swift si nasconde anche uno dei conduttori più amati di sempre, autore della rinascita di Sanremo e colui che ha portato Dua Lipa sul palco dell'Ariston nel 2020: Amadeus. Come potrebbe reagire se un suo collega, Francesco Facchinetti gli dicesse di poter garantire la presenza di Taylor Swift al suo Festival di quest'anno?

Lo scherzo delle Iene

Welcome to Sanremo! It's been waiting for you, Miss Swift.

Amadeus ha un sogno e lo vorrebbe sognare (cit. Virginia Raffaele nei panni di Giorgia Maura). «Taylor alla finale del Festival è tanta roba» dice il conduttore della kermesse che si sta preparando per il ritorno dell'evento musicale più seguito della televisione italiana.

Tutto inizia con Le Iene che ingaggiano Francesco Facchinetti per uno scherzo molto cattivo ad alcuni colleghi, tra cui anche lo stesso Amadeus. Attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, le Iene hanno inviato alcuni messaggi vocali a personaggi dello spettacolo: «Senza il permesso di Francesco Facchinetti, invieremo degli audio alla sua rubrica, con la sua voce campionata e vediamo che succede». Il messaggio al conduttore di Sanremo diceva: «Ama se hai bisogno di un manager, ci sono. E se vuoi ti porto Taylor Swift alla finale».

La reazione di Amadeus

Poche parole che hanno scatenato una risposta immediata del conduttore di Affari tuoi: «Ma Taylor Swift alla finale è una battuta? O ce la fai veramente? Perché potremmo avere una trattativa. I soldi stanno finendo, ma se tu mi fai sapere se c'è la possibilità o meno, io ne parlo con la Rai».

Lo scherzo cattivissimo continua quando la iena Sebastian Gazzarrini continua la trattativa nei panni di Facchinetti, chiedendo il budget disponibile. «Eh io non ho idea, ma siamo agli sgoccioli. Però se sappiamo oggettivamente che c'è la possibilità... insomma, Taylor Swift è tanta roba e quindi io blocco altre trattative per dare priorità a lei».

Lo scherzo rivelato

A quel punto Francesco Facchinetti (quello vero) e le Iene decidono di fare un giro di videochiamate per avvisare tutti che era uno scherzo. Amadeus risponde alla chiamata, in pigiama, e, una volta capita la situazione scoppia a ridere: «Siete da denunciare!» Ma il dubbio gli rimane: «Ma quindi Taylor Swift c'è o non c'è?».