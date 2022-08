Wilma Facchinetti dà una “lezione” a Francesco: «Ecco che fine faccio fare ai tuoi calzini...»

Francesco Facchinetti e la moglie Wilma sono tra le coppie più seguite e amate dai social. Complici, simpatici, autoironici e divertenti. Le loro gag diventano subito virali, come l'ultimo Reel postato su Instagram proprio da Lady Facchinetti: una lezione di ordine e pulizia per il marito, apparentemente disordinato e distratto.

E se i "panni sporchi" si lavano in casa, la famiglia Facchinetti decide invece di condividerli con i followers. Wilma Faissol, infatti, ha ripreso i calzini sporchi del marito buttati sul pavimento, a quanto pare, gesto abitudinario. La bella influencer non ci sta e decide di dare, una volta per tutte, una lezione di vita a Francesco. Come? Wilma prende i calzini sporchi da terra e li mette sopra il cuscino di Facchinetti. Lui lo viene a sapere dai figli, che incredulo si dirige verso la camera da letto per verificare che quanto riportato fosse vero. Immortala la scena con un video sulle storie Instagram, in sottofondo la canzone "Goblin" di Profondo Rosso. Chissà che questa sia la volta buona che Francesco Facchinetti impari le buone maniere...