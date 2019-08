Briatore tenta la riconquista, no della Gregoraci: «Ora penso alla carriera»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la fine della relazione con l'imprenditore, gli affezionati della coppiaavevano sperato in unE invece no, niente nuovi fiori d'arancio:e l'ex maritonon torneranno più insieme.La conduttrice calabrese ha scelto di non tornare indietro e ha mandato all’aria tutti i tentativi di riconquista dell’ex marito. A raccontarlo è il settimanale Nuovo. Secondo alcune indiscrezioni Briatore avrebbe addirittura proposto alla soubrette di risposarlo per ricomporre tutta la famiglia e per il bene del piccolo, che oggi ha 9 anni.«Lui ha fatto ponti d’oro perché tornasse con lui. Le ha dato carta biancaperché dettasse lei le condizioni della riappacificazione, ma niente. Eli considera il loro matrimonio chiuso. Tanto che presto lascerà anche il Principato di Monaco, dove vive Flavio», si legge sul settimanale. La presentatrice, che si vocifera presenterà un nuovo programma su Rai 2 in autunno, vorrebbe spostarsi a Milano dopo aver vissuto per anni a Montecarlo per pensare alla sua carriera.