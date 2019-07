Briatore e la Gregoraci, intesa ritrovata: vacanze in Versilia con Nathan Falco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme per le vacanze con Nathan Falco. La coppia si è recentemente separata ma i primi tempi difficili a seguito del divorzio sono ormai lontani e i due sembrano aver ritrovato la serenità.Elisabetta e Briatore sono stati sorpresi da “Diva e donna” durante una giornata di pieno relax a Marina di Pietrasanta , nello stabilimento “Twiga”, di proprietà dell’imprenditore. I due, che appaniono uniti come i tempi in cui erano ancora una coppia, hanno trascorso il tempo insieme fra bagni e attenzioni al figlio Nathan-Falco, che ha recentemente compiuto 9 anni.La Gregoraci, dopo il divorzio, si è fidanzata con l’imprenditore Francesco Bettuzzi, co fondatore del marchio Pure Herbal, di cui Elisabetta è stata testimonial. Flavio Briatore invece, nonostante i numerosi flit che gli sono stati attribuiti, come quello con Taylor Mega, è ufficialmente ancora single.