Putin, la figlia illegittima Luiza Rozova presa di mira dai troll: chi è la 18enne costretta a cancellare Instagram

Tempi duri sui social per chi è ricollegato a Vladimir Putin. Luiza Rozova, diciottenne sospettata di essere una figlia non riconosciuta dal presidente, ha chiuso il profilo Instagram (sul quale aveva 80mila follower) dopo essere stata presa di mira dai troll. «Sei figlia di un assassino, criminale di guerra, psicopatico e drogato», uno dei commenti più soft che sono stati riservati alla studentessa di San Pietroburgo. In molti le hanno chiesto di prendere posizione contro l'invasione russa, ma Luiza non ha mai commentato.

Chi è Luiza Rozova

Rozova è figlia della miliardaria Svetlana Krivonogikh, socia d’affari di un oligarca, Yuri Kovalchuk, legatissimo al presidente Vladimir Putin. La signora possiede tra l’altro il 3 per cento della banca Rossiya. Il sospetto che fosse una figlia illegittima di Putin è stato creato da una testata russa qualche anno fa. Sua madre non ha mai commentato ma lei ha dichiarato al GQ russo di somigliare «probabilmente» a Vladimir Putin quando era giovane. Sul suo profilo Instagram Rozova pubblicava uscite, vacanze e tutto ciò che condividerebbe una studentessa diciottenne qualsiasi.

Tra i tanti follower qualcuno ha fatto presente che pur essendo - forse - figlia del dittatore russo la guerra non c'entrava nulla con lei. Ma non è bastato: e ora i social per Luiza sono solo un lontano ricordo.

