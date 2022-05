Fedez e la 'lezione' al piccolo Leone: «Il rosa non è un colore da femmine». E lui reagisce così

Fedez continua a dire stop alla disuguaglianza di genere. E lo insegna anche al piccolo Leone in una conversazione diventa virale. Il pretesto è una frase di Leone che, con un giocattolo della sorellina in mano, sostiene che non possa essere suo in quanto rosso e blu, colori etichettati come maschili. Al contrario il rosa sarebbe invece un colore «da femmina». Da sempre, i Ferragnez fanno di tutto per far crescere Leone e Vittoria senza diversità e stereotipi.

Mentre la Vitto riposa, Leone esce dalla sua cameretta con un giocattolo che fino a qualche anno fa era suo. «Ti ricordi che questo era il mio?», chiede a papà Fedez. «Non è di un colore da femmine però…», osserva il bimbo. «Ma non esiste un colore per femmine», gli spiega il rapper. «Sì, esiste…Il rosa esiste per le femmine», ribatte Leone. «Non è vero, a me piace il rosa e lo metto anche io. Ma chi te l'ha insegnata questa cosa?», gli domanda senza ricevere una risposta.

