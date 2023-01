Federico Fashion Style, Befana senza figlia: denuncia l'ex moglie e si sfoga sui social

Federico Fashion Style e Letizia Porcu sono sempre più ai ferri corti. Dopo che il gossip negli ultimi giorni ha rivelato la nuova relazione dell'ex moglie parrucchiere dei vip, ecco che il rapporto viene compromesso da un episodio che ha fatto infuriare l'hairstylist. Tanto che ha passato il giorno dell'Epifania al comando dei carabinieri di Anzio per sporgere denuncia contro la donna.

La ricostruzione social

Befana amara per Federico Fashion Style. Il parrucchiere dei vip, all’anagrafe Federico Lauri, dopo la separazione dalla compagna Letizia Porcu, non trova pace. Nella giornata dell’Epifania, infatti, tramite alcune storie su Instagram, ha informato i suoi follower dell'ennesimo dramma vissuto dal momento del divorzio. Il parrucchiere 33enne, infatti, non lo dice esplicitamente ma fa capire che ci sono problemi con l’ex compagna per la gestione della figlia, Sophie Maelle di 5 anni. «Io non mollo. Nessuno può allontanarmi da te, tu sei la mia vita, il mio respiro, la mia gioia, la mia forza, il mio presente, il mio futuro!» scrive Lauri. E, riferendosi all’ex compagna, aggiunge: «A te che mi guardi, cerca di avere un cuore e pensa che tutto il male che fai non lo fai a me ma a una piccola anima innocente».

Mistero svelato

A correre in aiuto dei tanti fan dell'hairstylist e degli appassionati di gossip, ci ha pensato la solita Deianira Marzano che nelle sue storie Instagram ha fatto chiarezza su quanto accaduto, dopo aver contattato personalmente Federico Fashion Style. Se le storie criptiche del parrucchiere dei vip avevano lasciato spazio a dubbi, l'esperta di scoop e pettegolezzi è riuscita a scigogliere quell'alone di mistero che si era venuto a creare sui social network.

«Denunciata»

Deianira Marzano in una prima storia spiega: «Federico aveva preso accordi con l'ex moglie che avrebbe preso la piccola per la Befana ad Anzio, ma lei invece è andata a Roma e a casa non c'era nessuno (senza avvisare). Lui tornava stanco da Milano per lavoro (per vedere sua figlia ndr.) e l'ex moglie non ha risposto al telefono né ai messaggi. Forse lei doveva rimanere a Roma per comodità sue (non so), ma la piccola oggi e domani sarebbe dovuta stare con federico. La piccola ci sarà rimasta malissimo, lui ovviamente ha sporto denuncia», scrive l'esperta di gossip. Aggiungendo: «Ho letto i messaggi».

Il motivo

In tanti, però, si sono domandati il motivo per cui l'ex moglie di Federico Fashion Style stia agendo in questo modo. E, così, Deianira Marzano ha pubblicato un'altra storia per soddisfare le curiosità dei suoi follower. «Ho preso a cuore la vicenda di Federico - scrive -. Perché lo conosco da anni, dai tempi di Casa Signorini e non ci siamo mai persi di vista. I soldi non fanno la felicità, ma lo fa vedere i nostri figli felici. Lui non farebbe mai mancare nulla a sua figlia, la sua ex dovrebbe capire che quando due non sono più insieme, come fanno milioni di mamme sulla terra, si va a lavorare! Anche se non hanno mai lavorato, non si possono chiedere cifre da capogiro. Non si può pretendere più del dovuto e usare i bimbi come alibi!». Deianira, dunque, ha rivelato che, alla base di quest'episodio doloroso per il parrucchiere dei vip, c'è un motivo economico. Adesso tutti attendono di scoprire se, dopo la denuncia a suo carico, Letizia Porcu concederà a Federico di vedere la sua piccola Sophie.