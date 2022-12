Federico Fashion Style, il party (con Valeria Marini) è abusivo: stop del Comune alla festa in pieno centro

«Stop alla festa all’interno di Coin» per il Christmas party di «Federico Fashion style», con un ospite d’eccezione: Valeria Marini. Il blitz dei vigili urbani in via Scarlatti, sotto il comando del capitano Gaetano Frattini, si è consumato mercoledì sera, in occasione del «party natalizio» organizzato dal parrucchiere dei vip.

I caschi bianchi sono stati allertati dalla locandina che presentava la serata diffusa sui social: «Vi aspettiamo numerosi per il Christmas party che si terrà nel salone del nostro negozio mercoledì 21 dicembre alle 21,30. Non puoi mancare». Dress code: paillette, glamour. Il salone sarebbe quello di «Federico fashion style» all’interno del palazzo Coin al Vomero.

La Marini è arrivata puntuale, in abito rosso, e ha trascorso la serata all’interno della struttura con le persone che hanno voluto farsi fotografare con lei. Molti i curiosi che hanno deciso di accorrere. Fotografi, sushi, palloncini colorati, e tanta animazione. C’erano anche le maschere di alcune figure dei cartoni animati per i più piccoli, ma non solo. Tutto in pieno stile natalizio, altro che brunch del 24 dicembre. Ma dal Comune è arrivata intorno alle 19,30 la doccia fredda: la richiesta della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) - necessaria per poter organizzare eventi pubblici - è stata «considerata improcedibile» perché priva della documentazione necessaria per l’avvio dell’istruttoria.

A quel punto l’organizzatore, cioè l’influencer Federico, ha comunque tenuto aperto il salone: oramai il buffet e i palloncini c’erano e anche ospiti e invitati. Avrebbe dovuto essere una festa senza musica o comunque in tono minore, tanto che il dj è andato via dopo che i caschi bianchi hanno “diffidato” l’organizzazione a dare il via al party. Ma alla fine gli amici di Federico, gli invitati e i partecipanti hanno comunque dato il via alle danze, scatenandosi nel salone, come testimoniano le decine di storie su Instagram.

Dagli organizzatori - inizialmente - non è pervenuta alcuna richiesta a Palazzo San Giacomo: «Evidentemente pensavano che l’evento potesse essere considerato una festa privata» spiegano dal Municipio. A 12 ore dal via dell’evento la corsa contro il tempo. La Federico fashion style Srl ha inviato al Suap (sportello unico attività produttive) la richiesta di poter tenere «una festa pubblica con musica e buffet fino alle 24 presso Coin in via Scarlatti».

La risposta della responsabile del procedimento del Municipio è stata categorica. «Si comunica che la segnalazione è improcedibile perché priva della documentazione necessaria per l’avvio dell’istruttoria. Inoltre, il richiedente dichiara che la manifestazione si svolgerà anche in area pubblica, richiedendo contestualmente la concessione di suolo pubblico di 100 metri quadrati. L’occupazione di suolo pubblico non può essere richiesta contestualmente alla Scia, trattandosi di un provvedimento concessorio, che richiede i pareri dei servizi coinvolti nel procedimento e il pagamento del relativo canone di occupazione suolo. Più precisamente, prima di richiedere licenza di esercizio su area pubblico, l’istante deve essere munito della concessione di suolo pubblico relativa all’area oggetto dell’evento».

In parole povere la festa, che si è poi tenuta, non si sarebbe potuta svolgere. E nonostante la presenza di due agenti e una volante dei vigili all’esterno della Coin all’interno il party-raduno è andato avanti. Non è escluso che a questo punto la polizia Municipale possa decidere di acquisire i video dei social e verbalizzare gli organizzatori.