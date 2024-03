Federica Pellegrini, nuova vita da imprenditrice: «Il mondo fuori dalla vasca è veramente interessante». Cosa fa oggi

Federica Pellegrini, la nuova vita: oltre a quella di mamma, oggi pure quella di imprenditricce nel settore cosmetico. «Sosteniamo le donne anche se hanno poco tempo per se stesse, io esco da due mesi di maternità quindi so effettivamente, forse come non mai quanto poco tempo abbiamo per la cura personale e quindi diciamo che il nostro concetto è proprio quello, cercare di sostenerle anche se hanno solo cinque minuti al giorno da dedicare a loro stesse».

È il messaggio alle donne di Federica Pellegrini, ex campionessa del nuoto e oggi imprenditrice nel settore cosmetico. «La vita - sottolinea - è anche fatta di piccoli gesti, sono convinta, che quei cinque minuti al giorno ti salvano la vita, almeno io l'ho vissuta così in questi mesi e avevo bisogno di quei cinque minuti per me, per ritornare al passo, sono quei cinque minuti che servono».

Federica Pellegrini, il suo nuovo lavoro oggi

L'ex Divina delle piscine mondiali ha presentato qualche mese fa una linea di Skin Care che e oggi ha fatto tappa alla 55esima edizione del Cosmoprof a Bologna. «Ho combattuto con la mia skin care parecchi anni - ha continuato Federica Pellegrini - e avevo necessità di mettere un po' la mia esperienza personale in quello che poteva essere una produzione di prodotti tutti a base naturali, soprattutto molto facili, molto intuitivi da usare nel pochissimo tempo che abbiamo nelle nostre vite di ogni giorno».

«È un grandissimo onore perché per la prima volta personalmente sono al Cosmoprof di Bologna e ne avevo sempre sentito parlare estremamente bene, penso sia una cosa incredibile con il mio stand di prodotti cosmetici e sono veramente molto molto onorata, questa nuova vita fuori dalla vasca è una vita veramente molto interessante, da quando ho smesso di nuotare il mio interesse per X cose è aumentato, per vent'anni ho fatto solo ed esclusivamente quello e quindi adesso mi sto concedendo di sperimentare sotto diversi aspetti».