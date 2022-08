Fabrizio Corona e la battuta sulla somiglianza con Andrea Iannone: «Non sapevo di essermi fidanzato con Elodie»

Più che una battuta è una frecciatina vera a propria quella di Fabrizio Corona nei confronti di Andrea Iannone. L'ex pilota della Motogp ed ex di Belen Rodriguez si sta godendo le vacanze ed è spesso immortalato insieme alla cantante Elodie. Ma andiamo con ordine.

Il trait d'union tra Corona e Iannone è Belen Rodriguez, entrambi sono stati fidanzati in passato con la showgirl argentina. L'ex re dei paparazzi però non ha mai fatto mistero sul fatto che tutti i fidanzati di Belen finiscono per assomigliare a lui.

La storia tra Andrea Iannone è Belen è finita molto tempo fa e anzi, l'ex pilota sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Elodie. I due, che non hanno ancora ufficializzato nulla, sono stati paparazzati più volte insieme in vacanza in Costa Smeralda.

Apparsi sulle copertine dei giornali, Fabrizio Corona ha colto l'occasione per fare una battuta sulla somiglianza fisica con Iannone, pubblicando nelle sue storie Instagram il servizio di "Chi" commentato così: «Non sapevo di essermi fidanzato con Elodie. Cosplayer».

Andrea Iannone ugaule a Fabrizio Corona?

Quando era fidanzato con Belen, Iannone è stato accusato di aver ceduto a qualche ritocchino. Secondo il parere degli esperti rispetto al passato Iannone avrebbe reso naso più armonioso, palpebre rialzate, zigomi più definiti, mascella più squadrata e labbra più turgide.

Iannone rispedisce tutto al mittente e conferma solo il ritocco al naso a seguito di una caduta in gara nel 2012 si è dovuto sottoporre a un’operazione: «Secondo voi sono scemo? Ma alla mia età? Se il mio viso è un po’ diverso è perché anche io invecchio e cambio. E se la faccia è un po’ strana è perché ho ancora i punti interni che un po’ alla volta si stanno rimarginando». Certo è che guardando le sue foto prima e dopo Belen un cambiamento, anche di stile, c'è stato e il richiamo a Corona sembra quasi la naturale conseguenza.