Ornella Muti attacca Chiara Ferragni sul cibo spazzatura: la risposta di Fedez

Polemica Fedez - Ornella Muti. In una recente intervista a Il Mattino, l’attrice ha parlato della presenza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023, al fianco di Amadeus. Le sue parole sono state forti: ha sostenuto che è una madre che dà cibo spazzatura ai suoi due figli, Leone e Vittoria. «Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca cola?» ha detto Ornella Muti su Chiara. Inoltre, l’attrice ha sottolineato un altro dettaglio che però non corrisponde alla realtà dei fatti: «L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder». Ed ecco che la risposta di Fedez non si fa attendere, ovviamente con un post su Instagram.

Nelle scorse ore, il rapper ha condiviso varie immagini che ritraggono sua figlia Vittoria come una buongustaia, mentre si gode gelato, dolcetti, pane, anguria e muffin. «Vittoria mangia cose» scrive in didascalia. Senza specificare o fare riferimenti a Muti, molti follower hanno pensato che sia una chiara replica alle critiche dell’attrice, almeno secondo molti follower del cantante. Sotto il post condiviso, qualcuno fa notare con una serie di battute il possibile riferimento alla Muti. «Alla faccia di chi si permette di giudicare la sua alimentazione. Tutti Muti», questo è uno dei tanti commenti che con ironia i fan del rapper stanno condividendo sotto il post in questione.