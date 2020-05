I nuovi flirt di Eros Ramazzotti: «Decido io di dire ai miei figli chi è la mia nuova compagna»

Eros Ramazzotti, dopo essere stato affiancato all’ex tronista Sonia Lorenzini, fa il punto sull’invadenza del gossip nella sua vita: “Ogni due settimane mi attribuiscono un nuovo flirt. Mia figlia legge, viaggia molto in internet, capita che legga una cosa così e mi venga a fare domande. E cosa gli dico?”.

Da tempo Eros è insofferente alla mancanza di privacy: “Non posso mettere piede fuori casa che mi fanno le foto e mi attribuiscono una nuova fiamma. Non si può far niente, non c’è rimedio. Quando una società funziona così, cosa puoi fare. Se cambierò numero di telefono, vuol dire che avrò incontrato la donna giusta. Se fossi da solo, se non avessi i figli, me ne fregherebbe poco. E’ pubblicità. Ma ci sono i miei figli, è diverso. Io non posso avere una amica”.

A “Oggi” infatti aveva già spiegato il motivo del suo incontro con la Lorenzini: “È l’amica della figlia di Maurizio Zanella, dell’azienda vinicola Ca’ del Bosco: era lì anche lei a cavallo. Tra noi Non c’è assolutamente niente. Non è che se saluto una persona ci sto assieme… Questo mondo del gossip è un disastro. Ci siamo incontrati lì, è un’amica di una mia amica e tra di noi non c’è niente. Proprio niente”.

Ultimo aggiornamento: 17:03

