Marica Pellegrinelli, le foto col pancione: passeggiata con William Djoko e i figli avuti con Eros Ramazzotti

Si avvicina sempre più la data del parto per l'attrice Marica Pellegrinelli, che è stata recentemente fotografata per le strade di Milano mentre passeggia col pancione e i due figli avuti da Eros Ramazzotti.

Marica Pellegrinelli, terza gravidanza dopo il tumore

Marica Pellegrinelli ha nascosto la gravidanza finchè le è stato possibile per tutelare la propria privacy. Recentemente, però, ha parlato dell'attesa del terzo figlio alla rivista Grazia ed ora non nasconde più il pancione. Il nascituro sarà una femminuccia e il padre è il fidanzato William Djoko. La coppia è stata ritratta dai paparazzi mentre passeggia per Milano in una giornata di sole con i figli che lei ha avuto nel precedente matrimonio con Eros Ramazzotti (Gabrio Tullio di 9 anni e Raffaella Maria, 12). I due fanno coppia fissa da ormai 3 anni. William è un dj e producer di fama internazionale, di origini olandesi. Per lui la bambina sarà la sua primissima figlia, mentre per Marica coronerà il sogno di una famiglia numerosa e allargata, oltretutto dopo aver subito un'operazione invasiva all'ovaio per un tumore, di cui è riuscita a parlare solo molto tempo dopo. «Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento», ha raccontato. «Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie a me stessa, ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta: la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita».

I rapporti con Eros e Aurora Ramazzotti

Col cantante, la modella e attrice ha costruito un ottimo rapporto, nonostante le insidie del divorzio.

La Pellegrinelli ha anche sviluppato un sentimento di profondo affetto verso la prima figlia di Eros, Aurora Ramazzotti, avuta con Mchelle Hunziker. Marica racconta, infatti, di aver sempre considerato se stessa come una madre per lei: «È stata 'mia figlia' per dieci anni. E anche se lei è cresciuta, diventando mamma a sua volta, il nostro rapporto rimane inalterato. La considero un dono perché mi ha aiutato a essere una madre migliore con i miei figli».