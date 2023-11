Eros Ramazzotti, una notte ai Musei Vaticani con Dalila Gelsomino: concerto improvvisato davanti al Cupolone Video

«Più bella cosa non c'è...Grazie di esistere...». Nessun pubblico oceanico da stadio, ma il Cupolone di Michelangelo. Il concerto improvvisato all'ultimo momento è quello di Eros Ramazzotti direttamente sulla terrazza belvedere dei Musei Vaticani durante la speciale visita privata che si è goduta la pop star, stasera.

«M'è venuto spontaneo, troppo bello questo spettacolo», ha detto il cantautore alla fine del mini-live. Tour speciale in compagnia della nuova giovane compagna Dalila Gelsomino. Splendidi insieme, dall'aria glamour rock, i famosi turisti per una notte si sono appassionati alla visita guidata dal clavigero di papa Francesco, Gianni Crea, che ha aperto a Eros Ramazzotti tutte le porte dei palazzi vaticani. Complici, le migliaia di chiavi che custodisce e che aprono tutte le serrature del Vaticano. Per Dalila si è trattata di una seconda visita, per Eros è stato un debutto. Un viaggio tra i capolavori iniziato alle ore 19. Ad accoglierlo, lo staff dei Musei. Emozioni continue.

«M'è venuta la cervicale qui in Cappella Sistina per ammirare la volta di Michelangelo...», ha detto agli accompagnatori. Dal cortile alle gallerie, una sorpresa di tesori. E lui, la star italiana ha regalato tutta la sua simpatia e disponibilità, concedendosi a selfie ricordo, saluti e strette di mano.