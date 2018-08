Emma Marrone e la foto con la frangetta, la Pellegrini commenta con... piccola gaffe

Emma Marrone, bikini bollente per rispondere a una fan: «Le imperfezioni fanno la differenza»â€‹

Una foto decisamente apprezzata dai follower, quella postata suda. Ma anche un po' datata, anche se non tutti se ne sono accorti. Tra i meno attenti c'è stata anche, protagonista di una piccola gaffe.La cantante di origini pugliesi, infatti, ha pubblicato sul proprio account una foto in bianco e nero in cui sfoggia una frangetta, molto apprezzata dai follower. Peccato che quella foto risalga al 2013, ovvero a cinque anni fa. A complimentarsi per la bellezza dello scatto ci sono state tante amiche 'vip' di Emma, comeL'intenzione di Emma era quella di chiedere un parere a tutti i suoi follower: evidentemente, la cantante vorrebbe 'rispolverare' quella frangetta, anche se l'amicala mette in guardia: «Aspetta! Anche io ho avuto la tentazione di rifarla oggi, ma devi considerare che con l'umidità si potrebbe gonfiare molto».C'è poi anche un commento di: «Ma quanto stai diventando figa? Anche più di prima». Salvo poi accorgersi che si tratta di uno scatto di cinque anni fa e correggere il tiro: «Bene, foto del 2013, ok». La risposta, brillante, di Emma non si è fatta attendere: «Ero figa perché ero giovane».