Elodie, incidente hot all'Ariston. Inciampa sulle scale e dallo spacco vertiginoso si intravede tutto... Fan increduli: «Stupenda». La cantante romana è la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo. Pochi minuti fa, Elodie - che lo scorso anno era in gara con Andromeda - ha fatto il suo ingresso sulle scale dell'Ariston. Ma un incidente hot ha fatto impazzire i fan.

Elodie, in un abito elegantissimo di strass rosa con spacco vertiginoso, stava per perdere l'equilibrio scendendo gli ultimi gradini, quando Amadeus l'ha presa per mano. Ma in quel momento, un'inquadratura birichina ha mostrato le gambe e non solo. Immediati i commenti dei fan su Twitter: «Stupenda, una dea». E ancora: «È anche simpatica e alla mano». Boom di like.





