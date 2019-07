Elisabetta Gregoraci, ferie a Forte dei Marmi super sexy: il bikini è al top

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il lavoro perarriva il momento del relax. Dopo la tappa in Puglia del concerto "Battiti Live", partita alla volta di Forte dei Marmi per una mini vacanza al mare assieme al figlio Nathan Falco. E inElisabetta sfoggia sempre un fisico a prova di critica.La showgirl e conduttrice infatti ha postato dal suo account Instagram alcuni scatti che la ritraggono al mare, dove grazie appunto ai suoi bikini può mettere in mostra un corpo asciutto e scultoreo, con addominali in bella vista.Altre foto la vedono assieme al figlio Nathan fare il bagno nelle acque del Twiga, stabilimento di proprietà dell’ex marito Flavio Briatore, o a fare una passeggiata per le strade della cittadina.