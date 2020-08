Eliana Michelazzo ricoverata d'urgenza per Covid: aveva passato il Ferragosto al Billionaire

Eliana Michelazzo, positiva al coronavirus, è finita in ospedale al Policlinico Umberto I di Roma dopo che le sue condizioni si sono aggravate: la ex manager di Pamela Prati è stata trasportata d'urgenza questa mattina, stando a quanto ha appreso l'agenzia Adnkronos. Proprio all'Adnkronos la Michelazzo aveva ieri rivelato di essere risultata positiva al Covid-19 dopo aver trascorso al Billionaire, in Sardegna, la serata di Ferragosto: proprio al Billionaire diversi membri dello staff sono risultati nei giorni scorsi positivi al tampone.

«Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza, appena sono rientrata dalla Costa Smeralda e il risultato è arrivato solo oggi, dopo ben 4 giorni e purtroppo sono positiva al Covid anche io», aveva rivelato quasi in lacrime. «Sono molto spaventata ora - dice - Non ho febbre ma ho sempre sonno e dormo profondamente, non sento i sapori e gli odori e non mangio quasi niente. Sono in casa da sola e la Asl mi ha detto di aspettare 14 giorni e poi di rifare il tampone. Speriamo che la situazione non si aggravi».

