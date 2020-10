Elettra Lamborghini, il viaggio da sogno dopo il matrimonio: «Non chiamatela 'luna di miele', quella la faremo dopo il Covid» -Foto

Elettra Lamborghini e suo marito, il dj Afrojack, stanno trascorrendo un viaggio da sogno a Cipro. Sono partiti subito dopo le nozze per godere del meritato relax e cancellare lo stress dei preparativi. Ai più potrebbe sembrare una "luna di miele", ma non lo è, chiarisce la cantante prima di prendere il volo. Quella vera arriverà tra un po’, probabilmente quando il Covid-19 non sarà più così pericoloso e i due potranno scegliere liberamente la propria meta.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, «Massimiliano Morra gay»: Adua nega tutto. Tommaso Zorzi la sbugiarda: «Lo ha detto anche a me»

Sebbene non sia il viaggio di nozze tanto atteso, la vacanza non manca di romanticismo. Elettra condivide con i followers molti momenti ed effusioni, mostrando le strutture da sogno che la ospitano. Per la verità Cipro è la terza tappa in pochi giorni. Subito dopo le nozze, infatti, la coppia è volata in Olanda (dove vive la famiglia di lui) e poi in Belgio per trascorrere qualche giorno con i parenti dello sposo. Ora a Cipro per godersi un po' di intimità.



Nelle immagini, rigorosamente postate nelle stories di Instagram, ci sono baci appassionati sull'aereo privato, viste panoramiche dall'elicottero che sorvola su Amsterdam, cene in compagnia di gatti e abbracci a bordo piscina a Cipro. I due, che si sono sposati una settimana fa, sono molto innamorati e felici e non vedevano l'ora di togliersi di dosso le fatiche legate ai preparativi.



E cosa c'è di meglio di un viaggio per rilassarsi? L'autentica luna di miele può attendere ed essere rimandata a tempi migliori. Forse Elettra ha in mente qualche posto esotico e sperduto nell'Oceano Pacifico. Nessuna fretta o rinuncia, in fondo è pur sempre un'ereditiera.

Ultimo aggiornamento: 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA