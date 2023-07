Ricky Martin divorzia dal marito Jwan Yosef. L'annuncio sui social: «Abbiamo deciso di mettere fine al nostro matrimonio». E i due figli?

Ricky Martin e il marito Jwan Yosef si separano dopo cinque anni di matrimonio. I due hanno voluto comunicarlo ai loro milioni di fan e follower con un post pubblicato sui rispettivi profili Instagram. Il comunicato recita che è volontà di entrambi continuare a mantenere un rapporto di rispetto, armonia e dignità, tutti valori che desiderano trasmettere ancora ai loro figli Lucia e Renn nati da madre surrogata nel 2018 e nel 2019, rispettivamente.

Il post Instagram di Ricky Martin

Ricky Martin ha pubblicato su Instagram un comunicato scritto insieme all'ormai ex marito Jwan Yosef: «Da qualche tempo, abbiamo considerato l’idea di trasformare la nostra relazione, ed è dopo un’attenta riflessione che abbiamo deciso di concludere il nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli – preservando e onorando quello che abbiamo vissuto come coppia durante tutti questi meravigliosi anni. Il nostro più grande desiderio ora è continuare a mantenere una dinamica familiare sana e una relazione basata sulla nostra autentica amicizia, mentre proseguiamo l’educazione congiunta dei nostri figli. Come sempre vi ringraziamo per tutto l’amore e il sostegno che abbiamo ricevuto durante il nostro matrimonio.

La storia d'amore tra Ricky Martin e Jwan Yosef

Siamo uniti nel nutrire questo nuovo capitolo delle nostre vite».

La storia d'amore tra Ricky Martin e Jwan Yosef durava ormai da diversi anni. Il cantante di Portorico e il pittore siriano si sono conosciuti nel 2016 e avevano, poi, deciso di sposarsi nel 2018.