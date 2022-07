Francesco Totti e Ilary Blasi, il ruolo di Alvin nella separazione: «Non è estraneo alla vicenda»

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è avvenuta, ormai, da più di una settimana. Ma dopo i famosi comunicati disgiunti, diramati dall'Ansa, tutto tace. La presentatrice e showgirl si gode le vacanze con i figli lontano da tutto e da tutti, mentre l'ex calciatore si è chiuso in un rigoroso silenzio dopo essere stato paparazzato insieme alla nuova fiamma, Noemi Bocchi. Ma secondo recenti indiscrezioni, adesso, i riflettori si accendono sul ruolo di Alvin nella separazione: per molti l'inviato dall'Honduras, durante l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi 2022, non sarebbe del tutto estraneo alla questione.

L'opinione di amici e colleghi

Visto che i diretti interessati non parlano, a farlo sono amici e colleghi. Mentre dal lato di Francesco Totti, nessuno ha rilasciato opinioni e dichiarazioni, chi conosce bene Ilary Blasi ha utilizzato toni molto diplomatici. È il caso di Vladimir Luxuria, collega e opinionista all'Isola dei famosi che di Ilary deve aver vissuto anche alcune delle fasi più dolorose della sua separazione, eppure si è limitata a definirla «una tosta, che saprà di certo come cavarsela in questa situazione».

Il ruolo di Alvin

A stupire, invece, è il silenzio dell'amico di Ilary, Alvin. Da parte del conduttore nonchè collega di agenzia della Blasi non è trapelato nessun commento alla vicenda. Vicini da anni, Ilary e Alvin hanno stretto un legame di affetto e sintonia che li ha contraddistinti anche in quest'ultima edizione dell'Isola. Nonostante gli ultimi mesi li abbia trascorsi in Honduras, non ci sono dubbi sul fatto che con la conduttrice romana si siano tenuti in contatto, condividendo gioie e dolori di quanto accadeva a telecamere spente nella vita di Ilary. Secondo recenti indiscrezioni lanciate da Dagospia, Alvin non sarebbe del tutto estraneo alla questione. Resta soltanto da capire quale sia stato il suo ruolo. «Non solo a Roma ma anche a Milano tutti, ma proprio tutti, parlano della separazione tra Totti ed Ilary», scrive Dagospia. «Perché Alvin, amico e collega di agenzia della ex signora Totti, è stato attenzionato in queste ore dalla stampa meneghina? Come mai? Ah, non saperlo…».

Il precedente all'Isola dei Famosi

E tornando a ritroso nel tempo, alla luce di quello che poi si è scatenato, risultano molto ambigue anche le parole di Alvin spese per Ilary Blasi durante i saluti finali all'Isola dei Famosi quando fu tirato in ballo l'ormai ex Francesco Totti. «Aveva ragione Francesco Totti, sei unica», le aveva detto provocandole gli occhi lucidi. Perché tirare in causa l'ormai quasi ex marito con un riferimento così toccante? Forse una stoccata di cui il pubblico, ancora ignaro della separazione, non ha colto pienamente il senso? Per di più negli stessi giorni c'era stato anche uno scambio via social tra Alvin e Francesco, che aveva commentato su Instagram il suo gesto di gettare metaforicamente Ilary in mare. "Numero 1", aveva scritto Totti reagendo al suo scherzo. E il dubbio sorge spontaneo... che ci fosse una nota di sarcasmo in quel commento?