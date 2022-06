Isola 2022, Roger abbandona il reality: ora è ufficiale. Ecco i motivi dell'addio

Ufficiale: Roger Balduino ha abbandonato l’Isola dei Famosi. Da giorni si vociferava del suo addio, ma ora è confermato tutto. Roger è stato costretto a lasciare la spiaggia di Playa Sgamadissima per il problema alla gamba dopo le ferite durante una prova: infatti, non il naufrago non riusciva neanche a camminare. Quello del modello non è stato un percorso semplice in questo reality show, sia per il finto flirt organizzato con Estefania, sia per i diversi infortuni che ha avuto.

APPROFONDIMENTI WORK IN PROGRESS Boris 4, presto in arrivo la nuova stagione: le anticipazioni

L’ormai ex naufrago si è fatto male durante la sfida dell’orologio honduregno: ha appoggiato male il piede ed è finito in ospedale. In quella occasione è stato necessario effettuare degli esami specifici, la produzione ha dovuto accertarsi sull’accaduto per il bene del concorrente. Ma dopo qualche giorno in infermeria, è tornato anche se zoppicava. Poi è stato eliminato dalla Palapa al televoto ed è finito su Playa Sgamadissima, dove è rimasto qualche giorno da solo fino all’arrivo di Pamela Petrarolo.

Purtroppo in quei giorni in solitaria Roger si è fatto male, anche altre volte. Lunedì scorso, durante la puntata, sperava di essere eliminato, come ha lui stesso sottolineato. In una clip aveva parlato di un dente rotto, piedi massacrati per la spiaggia piena di insidie e infine si è ferito a una caviglia.

La produzione ha inviato a lei la pergamena con la comunicazione: «Roger per motivi medici è costretto ad abbandonare». Da questo momento in poi Pamela dovrà proseguire da sola l’avventura su Playa Sgamadissima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA