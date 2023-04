Isola dei Famosi, ecco il cast ufficiale: chi sono i naufraghi

L'Isola dei Famosi sta per cominciare. Il programma condotto da Ilary Blasi prenderà la scena in prima serata dal prossimo 17 aprile. L'ex signora Totti collaborerà ancora con Alvin, inviato da Cayo Cochinos, e avrà in studio Enrico Papi e Vladimir Luxuria nei panni di opinionisti.

Ma l'attesa era tutta per il cast, che è stato svelato ufficialmente.

Isola dei Famosi, chi sono i naufraghi

Alcuni nomi erano già noti, altri sono stati svelati oggi. I primi concorrenti a essere stati annunciati per questa nuova edizione sono Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Helena Prestes, Christopher Leoni, Claudia Motta, Pamela Camassa, Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo e Cristina Scuccia.

A loro si aggiungono i Jalisse, il duo dello "Zoo di 105" formato da Marco Mazzoli e Paolo Noise (che parteciperanno in coppia), il presentatore Marco Predolin e l'ex rugbista e conduttore tv Andrea Lo Cicero.