Shakira e Piqué, rapporti tesi per la separazione: lei vuole portare i figli in Florida

La separazione tra Shakira e Piqué si fa sempre più turbolenta. Il mese scorso la cantante e il calciatore hanno confermato la fine della loro relazione e da quel momento si sono rincorsi gossip sul loro essere una coppia aperta, su presunti problemi economici, su incomprensioni. Nulla di confermato dalla ormai ex coppia che però pare stia avendo problemi sugli accordi per la separazione.

Secondo i media americani la popstar avrebbe fatto un’offerta milionaria al suo ex. Pare che Shakira abbia chiesto l'affidamento escusivo dei figli che si sarebbero trasferiti in Florida con lei vedendo il padre solo per l'estate e 5 weekend l'anno. La cantante pur di ottenere questo si sarebbe offerta anche di coprire il 20% di un grosso debito che avrebbe Piqué, ma il calciatore avrebbe rifiutato. Pare che alla base di tutto ci sia il rifiuto di Piqué al trasferimento dei figli. Il calciatore non accetta l'allontanamento dei bambini e non sarebbe disposto a scendere a patti sull'argomento.

La coppia, che per anni ha fatto sognare, è passata dalle frasi romantiche e ai bei quadri di famiglia alle accese discussioni. Alla base della rottura, tra i vari gossip, pare ci sia il tradimento di lui. Piqué avrebbe avuto una relazione con Suzy Cortez, Miss Bum Bum, che avrebbe visto in un appartamento di sua proprietà, lo stesso in cui si è trasferito dopo la separazione.