Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi e la lite con Alvin: non si sopportano più. Lui non farà più l'inviato?

Alvin sempre più lontano da L'Isola dei Famosi e pare ci sia di mezzo Ilary Blasi. Lo storico inviato dall'Honduras del reality potrebbe non essere confermato per la prossima stagione, che inizierà tra poche settimane. Secondo Di Più Alvin e Ilary Blasi avrebbero litigato al punto da non sopportarsi più e non accettare di lavorare nuovamente insieme (dopo la scorsa edizione).

La lite dietro le quinte

Pare che dietro le quinte del programma ci sarebbero stati diversi scontri tra i due che sono amici di lunga data. I due, hanno sempre raccontato della loro amicizia ventennale, e hanno anche chiarito che i continui battibecchi fatti nel corso del programma erano solo un gioco, ma sembra che ci sarebbe di più. Secondo alcune voci, infatti, una volta rientrato in Italia dalla scorsa edizione dell'Isola Alvin avrebbe chiesto alla produzione di scegliere o lei o lui, ma allo stesso tempo la stessa Ilary avrebbe chiudo i rapporti con l'amico e collaga.

I trascorsi

Non è la prima volta che circolano pettegolezzi su presunte liti tra Ilary e Alvin. Un anno fa Alvin smentì le voci di una rottura con una storia su Instagram: «Ragazzi io e lei ci conosciamo da 25 anni. Siamo come fratello e sorella e ci vogliamo bene davvero. Dopo questi gossip siamo rimasti stupiti. Noi abbiamo un modo particolare di comunicare, ma è lo stesso da più di 20 anni. Ci siamo sorpresi e abbiamo detto ‘ah quindi anche noi abbiamo litigato?’. Il modo che abbiamo di rapportarci l’uno con l’altra per noi è normalissimo. Davvero non ci sono problemi, ma solo un gran bene e tanta stima».