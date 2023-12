Diletta Leotta, la tutina aderente nera per l'ultima partita dell'anno brilla. Ma l'anello (di fidanzamento?) di più

Diletta Leotta ha deciso di brillare all'Allianz Stadium di Torino, con un outfit incredibile che mette in risalto la sua forma fisica e la illumina a bordocampo, mentre commenta e intervista i giocatori della partita Juventus- Roma. La conduttrice di Dazn è tornata dalle vacanze di Natale trascorse in famiglia, insieme alla figlia Aria e al compagno Loris Karius, per condurre l'ultima partita dell'anno di serie A, che ha visto trionfare i padroni di casa bianconeri per 1 a zero, con la rete di Rabiot al 47esimo minuto. Tuttavia, gli occhi erano tutti per lei, Diletta Leotta, la bionda conduttrice neo mamma che con i suoi outfit cattura sempre l'attenzione.

Diletta Leotta: la tutina nera brilla, ma l'anello di più

Diletta Leotta ha scelto un look in tema per i festeggiamenti di capodanno: scintille e brillantini ovunque sulla tutina intera nera a maniche lunghe di Babylon, brand i cui abiti non scendono sotto i 400 euro.

Capelli biondi sempre in piega mossa e un sorriso che illumina lo stadio.

A incuriosire sempre di più è, tuttavia, l'anello all'anulare che la conduttrice sfoggia con indiscrezione. Si tratta di un diamante regalatole qualche mese fa da Loris Karius, dopo il parto della loro primogenita Aria, ma in molti sperano sia la promessa di un matrimonio a breve...