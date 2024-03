Diletta Leotta, le scappa un «bastardi» a Michelle Impossible: cosa le ha ricordato la Gialappa's Band

Diletta Leotta è stata una delle ospiti della seconda puntata del programma di Michelle Hunziker, Michelle Impossible, in onda tutti i mercoledì su Canale 5. La speaker radiofonica e la conduttrice sportiva sono molto amiche anche fuori dalla scena e, proprio nelle scorse ore, Michelle era stata ospite a Radio 105 da Diletta. Comunque sia, il siparietto della conduttrice sportiva di Dazn è piaciuto molto al pubblico che ha anche apprezzato tanto il suo outfit nero: giacca crop top che le scopriva la pancia e pantaloni vita bassa con dettaglio di perle a mo di cintura. Ai telespettatori, poi, non è sfuggito un particolare di scena: Diletta, infatti, "se l'è presa" con la Gialappa's Band e il motivo è presto detto.

Il siparietto di Diletta Leotta a Michelle Impossible

Il siparietto di Diletta Leotta e Michelle Impossible è piaciuto alla maggior parte del pubblico, anche se, qualcuno pensa che le due conduttrici abbiano trattato argomenti triti e ritriti come, ad esempio, i diritti delle donne o la parità dei sessi. Il tutto con metafore tra bambole e Barbie. Una volta terminata la chiacchierata su questo tema delicato, è intervenuta la Gialappa's Band che ha ripercorso insieme a Michelle e Diletta, la storia televisiva di quest'ultima. Quindi, ecco la mamma di Aria che conduce il meteo in modo serio e che elenca le previsioni per la settimana. Mentre il video veniva trasmesso in studio, c'è stato uno stacco della telecamera su Diletta che sorridendo ha detto a Michelle: «Che bastardi».

''Nessun uomo picchiava le mie bambole e loro mi hanno insegnato che l'amore non è possesso''

''Le mie bambole mi hanno insegnato che io sono solo mia''@DilettaLeotta @m_hunziker @MedInfinityIT pic.twitter.com/oVahMR79IF — Maria  🇮🇹 (@Mariagenn59) March 13, 2024

Diletta Leotta in camerino

Diletta Leotta, prima di entrare in scena, si è scattata qualche selfie allo specchio in camerino e ha anche realizzato un video del suo "fit-check" personale.

Gli utenti social, oltre ad averla molto apprezzata per la solita spigliatezza, le hanno fatto molti complimenti anche in merito al fisico che è molto tonico anche dopo la gravidanza.