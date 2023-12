Diletta Leotta, il buongiorno nel lettone con Loris Karius e Aria. Poi, in palestra per l'allenamento

Diletta Leotta e Loris Karius stanno trascorrendo insieme le loro seconde vacanze natalizie che, però, quest'anno, sono state rese speciali dalla presenza della loro prima bambina Aria. La conduttrice sportiva di Dazn sta postando numerose storie e foto su Instagram per mostrare ai suoi follower come sta passando questo periodo di festa e, così, ha fatto anche questa mattina, mercoledì 27 dicembre.

La storia Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta è davvero molto innamorata della sua famiglia che per lei è sempre stata la cosa più importante. Quindi, ogni momento è speciale e, se tenero, è di sicuro da immortalare. Così, questa mattina, la speaker radiofonica ha pubblicato un dolce scatto di Loris Karius e Aria che dormono beatamente sul lettone e ha scritto: «Buongiorno», aggiungendo un'emoticon contornata da cuoricini rossi.

Ma la mattinata era appena cominciata per Diletta che è andata subito ad allenarsi in palestra. Sessione di squat, pesi ed esercizi per rinforzare glutei e gambe. «Allenamento natalizio», l'ha descritto lei.

Diletta Leotta mamma

Diletta Leotta sembra essere una mamma davvero molto premurosa nei confronti della sua piccola Aria che non mostra mai apertamente sui social e con cui trascorre la maggior parte del suo tempo. Molti utenti su Instagram le hanno fatto i complimenti per la mamma che è.