Francesco Totti, capodanno alle Maldive con Noemi Bocchi e i suoi figli: la rivelazione social

Francesco Totti ha festeggiato la Vigilia di Natale in montagna a Montecarlo con la nuova compagna Noemi Bocchi e i suoi figli e i figli avuti dalla relazione con Ilary Blasi, Chanel, Cristian e Isabel.

Il Natale è stata una giornata trascorsa a casa, a Roma, in famiglia. I ragazzi hanno raggiunto mamma Ilary, mentre l'ex Capitano della Roma è tornato nella sua casa con Noemi, dove ormai convivono.

Andiamo a scoprire dove Francesco Totti trascorrerà il Capodanno.

Francesco Totti, Capodanno al caldo con Noemi

Sofia Caucci, la figlia di Noemi Bocchi ha condiviso sul suo profilo privato di Instagram alcuni scatti del suo viaggio verso le Maldive dove, forse, vi trascorrerà il Capodanno insieme alla famiglia.

Un 31 dicembre particolare, all'insegna dell'oceano azzurro e del caldo, come Elisabetta Gregoraci, che è volata in Kenya, con il figlio Nathan Falco e l'ex marito Flavio Briatore, per alloggiare nel resort dell'imprenditore e aspettare il nuovo anno mentre si fanno un bagno nelle acque limpide del mare.

Francesco Totti sembrerebbe aver scelto una meta calda insieme alla sua nuova famiglia, mentre i figli avuti con Ilary Blasi rimarranno, forse, in Italia per festeggiare con i loro amici.