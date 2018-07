Diletta Leotta, super sexy al mare in bikini col fidanzato Matteo Mammì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARDEGNA – Dai SkySportè pronta a fare il grande salto nel mondo dei reality e il prossimo anno sarà impegnata in campagna nelle faccende sentimentali degli agricoltori in cerca d’amore de “Il contadino cerca moglie” su FoxLife.Per premiarsi la bella conduttrice è partita per Porto Cervo, in Sardegna, assieme al fidanzato, responsabile dei diritti sportivi Sky e nipote dell’ex ministro Oscar.In grande forma con indosso un costume bianco diletta, fotografata da “Diva e donna”, trascorre il tempo in riva al mare col fidanzato, che coccola con baci e carezze.