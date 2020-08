Briatore e il selfie dal letto al San Raffaele (subito cancellato). Selvaggia Lucarelli: «Non sbaglia un colpo»

MILANO - Sorridente nel letto d'ospedale: così appariva Flavio Briatore, ricoverato al San Raffaele di Milano e risultato positivo al tampone per il coronavirus, in un selfie pubblicato su Instagram Stories. Lo scatto pubblico è durato però molto poco: dopo qualche minuto, infatti, il manager e imprenditore ha deciso infatti di rimuoverlo.

L'intenzione di Flavio Briatore era, con tutta probabilità, quella di rassicurare i follower sulle proprie condizioni di salute. Briatore, ricoverato ufficialmente per una prostatite ma risultato positivo al tampone previsto dai protocolli sanitari per l'accesso in ospedale, ha poi cancellato la 'storia' di Instagram dopo pochi minuti.

Secondo Selvaggia Lucarelli, il 'ripensamento' di Flavio Briatore sarebbe dovuto ad un errore comunicativo: «Ci fa sapere che sta bene con un selfie. Poi forse qualcuno gli fa notare che c’è poco da ridere e non è il caso di comunicare così in un momento delicato, e dopo pochissimo la cancella. Non sbaglia un colpo, non c’è che dire».



Briatore ci fa sapere che sta bene con un selfie dal San Raffaele nelle sue storie Instagram. Poi forse qualcuno gli fa notare che c’è poco da ridere e non è il caso di comunicare così in un momento delicato, e dopo pochissimo la cancella. Non sbaglia un colpo, non c’è che dire. pic.twitter.com/gmQ69G6Vv3 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 26, 2020

