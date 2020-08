Coronavirus, da Briatore agli ex Uomini e Donne e Temptation Island: tutti i vip risultati positivi al Covid

Coronavirus, da Aida Yespica agli ex di Uomini e Donne e Temptation Island, tutti i vip risultati positivi al Covid. Estate in quarantena per molti volti noti della tv che rientrati dalle vacanze anno scoperto di aver contratto il virus. Notizia dell'ultim'ora anche il ricovero «in condizioni serie» di Flabio Briatore. Sui social ormai è tutto un florilegio di post «Sono positivo al Covid» e in tanti invitano all'uso della mascherina.

Feste in discoteca, tavolate tutti insieme e senza mascherina e quasi tutti negli stessi posti in Sardegna, risultato? Tanti volti noti dei reality e del piccolo schermo sono risultati positivi al Covid. Ultimo in ordine temporale Flavio Briatore, proprietario del Billionaire di Porto Cervo che si è rivelato un focolaio con i suoi 52 dipendenti positivi al tampone, sarebbe ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid. Nei giorni scorsi Briatore aveva postato su Instagram una foto di una partita di calcio in cui c'era anche l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, anche lui risultato positivo al coronavirus.

Da Uomini e Donne a Temptation Island, dal Grande Fratello all'Isola dei Famosi sono tantissimi i vip che sono risultati positivi al Coronavirus dopo aver effettuato il tampone.

Tra le prime a dare l'annuncio Giulia Latini, l'ex corteggiatrice di Luca Onestini, poi sempre dal mondo Uomini e Donne Vittoria Doganello, Andrea Melchiorre e Daniele Schiavon. Tutti in vacanza in Sardegna così come Nilufar Addati. Per Temptation Island ci sono: Andrea Zenga, figlio dell'ex portiere dell'Inter e le single Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masiin che sono finite con il ricovero al Policlinico Umberto I di Roma dopo la riscontrata positività al Covid. Per la quota Isola dei Famosi c'è Aida Yespica.



La modella venezuelana ha pubblicoato un post su Facebook in cui ha annunciato di essere positiva asintomatica: «Ciao ragazzi volevo informarvi che al rientro dalle vacanze in Sardegna ho fatto il tampone (pur non avendo sintomi) e purtroppo ho riscontrato di essere positiva al COVID-19!!per fortuna sto bene sono ASINTOMATICA, spero passi al più presto questo brutto momento che noi tutti stiamo vivendo,mi raccomando massime precauzioni e usiamo tutti le MASCHERINE..a presto un bacio a tutti voi»​. Per il Grande Fratello c'è Antonella Mosetti, anche lei fortunatamente asintomatica: «Sento solo pochissimo odori e sapori. Sono in quarantena da qualche giorno. Vi chiedo di fare i controlli»​. E ancora Federico Fashion Style che anche lui si Instagram ha inviato tutti a fare i controlli. La leggerezza di questa estate è costata cara ai nostri vip che stanno cercando, solo ora, di sensibilizzare i propri follower all'uso delle mascherine e a fare i controlli.

