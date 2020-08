Briatore e il Covid, il San Raffaele: «Arrivato per altra malattia, ma il tampone è positivo»

Flavio Briatore è risultato positivo al coronavirus. Dopo 24 ore di speculazioni e voci contrastanti (secondo Daniela Santanchè l'imprenditore sarebbe ricoverato per prostatite) arriva la conferma del San Raffaele: il tampone di Briatore è positivo. Secondo quanto comunicato, Flavio Briatore sarebbe arrivato in ospedale non per il Covid ma poi, sottoposto al tampone, sarebbe risultato contagiato.





