Clizia Incorvaia, la dedica speciale per il compleanno di Eleonora Giorgi: «Auguri suocera iconica»

Clizia Incorvaia con Eleonora Giorgi ha un bellissimo rapporto suocera-nuora e, spesso, sui social, compaiono insieme. Oggi, sabato 21 ottobre, è il compleanno dell'attrice e l'influencer, che fa coppia fissa con Paolo Ciavarro ormai da tre anni, le ha dedicato un dolce post sul proprio profilo Instagram. È un periodo davvero pieno di gioia per Clizia che è anche impegnata a preparare il matrimonio con il fidanzato che, durante una puntata di Forum, si è sbilanciato sulla probabile data.

Clizia Incorvaia ha voluto dedicare un pensiero a Eleonora Giorgi che, proprio oggi, compie 70 anni. L'influencer, a corredo di diverse immagini che la mostrano insieme alla suocera ha scritto: «Eleonora è una di quelle persone che ti conquistano con una "luce" che riconosci subito... la vedi brillare in una stanza. Mi ha accolto subito nella sua famiglia perché storie simili ci accomunano, così come un comune sentire. È andata oltre a pregiudizi e preconcetti poiché è una donna intelligente che non mette etichette. È stata preziosa come solo una "vera amica" sa fare nella relazione con Paolo, organizzando lei stessa fughe romantiche e restando con i nipoti.

Che dire... la vita ormai inizia a 70 anni! Dunque ai buoni NUOVI INIZI e che OGNI TUO DESIDERIO SI POSSA REALIZZARE. Auguri!».

Durante una puntata di Forum, Paolo Ciavarro ha risposto a una domanda di Barbara Palombelli sul matrimonio e ha detto: «Spesso sposarsi è giusto, infatti anche io e Clizia ci sposeremo. Quando? Nel 2024. È la prima volta che do una data. Adesso lo dico, sarà l’anno prossimo». Quindi, Clizia, poco dopo, ha pubblicato una storia Instagram in cui conferma ciò che ha detto il compagno inquadrando il loro bambino Gabriele e chiedendogli: «Ma quindi tu farai il paggetto?» e il piccolo, dolcemente, ha risposto di sì.