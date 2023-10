Sharon Stone perseguitata da uno stalker: «Sono il papà del figlio illegittimo dell'attrice». E la segue fin sotto casa

Sharon Stone e la sua famiglia vivono nel terrore a causa di uno stalker ossessionato dall'attrice di Basic Instinct, che negli ultimi due anni ha cercato di entrare in contatto con lei in ogni modo. Si chiama Sandor Boros, è un ex veterano delle forze speciali dell'esercito ungherese, che sostiene di aver avuto un figlio segreto di nome Jason con quella che lui definisce il «suo angelo».

Un figlio insieme

Boros denuncia di aver avuto una relazione con la star, quando lei aveva 28 anni, quindi a metà degli anni Ottanta, e che purtroppo il bambino sarebbe morto poco dopo la nascita in un incidente. Stone vive nell'ansia di trovarsi di fronte quest'uomo che continua a scriverle; l'ultimo contatto il 15 ottobre, quando le ha scritto un'email nel tentativo di scoprire il suo indirizzo.

Stalker ossessivo

Secondo l'investigatore privato della famiglia Stone, Paul Barresi, lo stalker è un uomo con problemi mentale, che è stato ripreso alcuni mesi fa dalle telecamere di sorveglianza fuori dalla casa della sorella Sharon Stone.

Minaccia per la famiglia

«Al momento lo stalker ungherese non rappresenta una minaccia, ma non si può essere certi», ha fatto sapere il detective privato, intanto Sharon Stone e la sua famiglia, interpellati dal giornale inglese Daily Mail hanno rifiutato di commentare l'incidente.