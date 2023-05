Clizia Incorvaia: «Basta ca**eggiare, il motivo della scelta con Paolo Ciavarro»

Clizia Incorvaia ha voluto chiarirsi con i fan. Nelle ultime ore l'influencer ha pubblicato dei video nelle sue Instagram stories dove ha spiegato il motivo per il quale lei e Paolo Ciavarro hanno deciso di esporsi meno sui social. Andiamo vedere cosa è successo.

Clizia Incorvaia su Instagram

La storia d'amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è una favola a occhi aperti. «Dovete sapere che riesco a rispondervi solo quando mi alleno perché altrimenti non ho mai tempo.

Oggi ho parlato con una di voi che mi ha chiesto perché io e Paolo condividiamo sui social molti momenti in famiglia ma pochi quelli di coppia», ha raccontato Clizia.

L'influencer ha spiegato che in questi due anni sono cambiate moltissime cose. «Ormai viviamo insieme, abbiamo comprato casa, abbiamo un bimbo e la nostra famiglia allargata 2.0, come molti in Italia. Mentre prima ca**eggiavamo di più perché non avevamo due bambini e quindi condividevamo sempre sui social», ha spiegato Micol.

Una coppia riservata

L'influencer ha spiegato che spesso la coppia ha bisogno di un momento di relax e una fuga romantica riservata per preservare il loro amore. Poi ha aggiunto: «Sento il vostro affetto. Siamo abituati a dei personaggi che condividono ogni istante sui social, invece non funziona così. Ci sono degli istanti che devono essere solo nostri. Questo è necessario accettarlo: non è che tutto va filmato. Vi voglio bene e grazie, perché ci seguite e amate da più di 3 anni», ha concluso Clizia.